IDEF 2025 nasıl gidilir, nerede yapılacak? IDEF Fuarı yol tarifi ve metro durağı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetim ve sorumluluğunda ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen IDEF 2024 Fuarı 22 Temmuz'da kapılarını açtı. Fuarın son 2 günü halka açık olurken ziyaret edecek olanlar IDEF 2025 yol tarifini ve metro durağını araştırmaya başladı. IDEF 2025 - 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda heyecan dorukta.

IDEF 2025 FUARI'NA NASIL GİDİLİR?

Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar için İstanbul Fuar Merkezi, IDEF Terminal (Kapalı & Açık Alan ve Otopark-4) ile Otopark-1 alanları arasında ring servisler gerçekleşiyor.

Metro hattını kullanacak olanlar Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında "Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi" durağını kullanarak alana ulaşabilirken Marmaray ile de ulaşım mümkün. Katılımcılar Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak "Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi" durağında indikten sonra ulaşım sağlayabiliyor. Marmaray kullanan katılımcılar Yeşilyurt durağında inerek kısa mesafeli taksi kullanımı da yapabilir.

IDEF 2025 FUARI YOL TARİFİ

IDEF 2025 Fuarı'na metrobüs ile ulaşım sağlayacak olanlar Şirinevler durağında inerek Havalimanı Metro Bağlantısını kullanabilir. Metro hattında "Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi" durağında inen vatandaşlar alana ulaşmış olacaktır. Tüm bu ulaşım yollarının yanında İETT otobüsü kullandıktan sonra Havalimanı Metrosu ‘Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi’ durağında inerek alana ulaşabilir.

IDEF KATILIMCILAR LİSTESİ 2025

IDEF 2025 NEREDE?

Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlene fuar, 22 Temmuz Salı günü itibarıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 bugün itibarıyla kapılarını açarken 27 Temmuz'a kadar açık olacak.