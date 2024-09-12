İdil Bilgen'in babası Levent Bilgen, Kiev Büyükelçiliği görevine 2023'te başladı

12 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:26

11 Eylül günü düzenlenen Miss Turkey yarışması büyük ses getirdi. Jürilerin seçimi sonucunda en yüksek puanı toplayarak birinci olan İdil Bilgen'in özel hayatı da gündeme gelirken babasının Levent Bilgen olduğu öğrenildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Ailesi hakkında araştırmalar da yapılırken babası Levent Bilgen'in büyükelçi olduğu ortaya çıktı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar dikkatleri çekerken babası ve kardeşi Metehan ile paylaştığı fotoğraflar da beğeni topluyor.

LEVENT BİLGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Levent Bilgen, Kiev Büyükelçiliği görevine Ekim 2023'te başladı.

Ukrayna'ya atanmadan önce Abu Dabi Büyükelçisi (2014-2016) olarak görev yapmış ve eş zamanlı olarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı/IRENA Daimi Temsilciliği ile Şiddete Varan Aşırıcılık ile Mücadele Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi/HEDAYAH Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Evvelce New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009-2011) görevlerini de ifa eden Büyükelçi Bilgen, diplomatik kariyeri boyunca Türkiye’nin Montreal'deki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (2009) ve New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin (2003-2007) yanısıra, Pekin, Tel Aviv ve Ottawa gibi görevleri yerine getirdi.

Dışişleri Bakanlığımızın Siyaset Planlama ve Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdürlüklerinde çalışarak kariyerine başlayan isim, 2 çocuk babasıdır.

George Mason Üniversitesi (Fairfax/VA, ABD) İşletme Yönetimi Bölümünden mezun olmasının ardından yüksek lisansını Uluslararası İşlemler alanında tamamladı.

İDİL BİLGEN'İN AİLESİ

Dün akşam gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasında akademik başarısı ve güzelliği ile dikkatleri çeken Bilgen'in özel hayatı da konuşuluyor.

Annesi Ayşe Karahan Bilgen 2018 senesinde hayatını kaybetti. Metehan adında erkek kardeşi ve babası Levent Bilgen ile beraber sakin bir hayat yaşamaya devam eden yarışmacı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla oldukça konuşuldu.

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN NERELİ, BOYU KAÇ?

Cemre Üker'in ikinci olduğu yarışmada birinci olan Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve 24 yaşında.

2 numara ile katıldığı yarışmada birinci oldu ve Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek.

1.80 boyu olan isim jüriden tam puan almayı başardı.