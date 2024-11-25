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Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00'de başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:18
Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00&#039;de başlayacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Amedspor - Iğdırspor maçına kısa süre kala yayınlandığı kanal da merak edildi.

Iğdırspor ile Amedspor​ bu akşam karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala yayınlandığı kanal ve saati de gündeme geldi.

Amedspor ligde 14 puan ile ilerlerken bugün puan almak için çabalayacak.

IĞDIRSPOR - AMEDPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 25 Kasım Pazartesi günü 20.00'de başlarken TRT Spor​, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakanın hakemi Fatih Tokail’i olarak belirlendi.

Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00'de başlayacak - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

25 Kasım akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

AFC ŞampiyonlarLigi

Al Ain – Al Ahli | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Gharafa – Al Nassr | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Esteghlal FC – Pakhtakor | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Al Rayyan – Persepolis | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00'de başlayacak - 2. Resim

Trendyol 1. Lig

Iğdırspor – Amedspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Trabzonspor – Adana Demirspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Empoli – Udinese | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Venezia – Lecce | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2

Fransa Ligue 2

Dunkerque HB – Ajaccio | 22.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Newcastle – West Ham | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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