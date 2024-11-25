Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00'de başlayacak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Amedspor - Iğdırspor maçına kısa süre kala yayınlandığı kanal da merak edildi.
Iğdırspor ile Amedspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala yayınlandığı kanal ve saati de gündeme geldi.
Amedspor ligde 14 puan ile ilerlerken bugün puan almak için çabalayacak.
IĞDIRSPOR - AMEDPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 25 Kasım Pazartesi günü 20.00'de başlarken TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakanın hakemi Fatih Tokail’i olarak belirlendi.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
25 Kasım akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:
AFC ŞampiyonlarLigi
Al Ain – Al Ahli | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Gharafa – Al Nassr | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Esteghlal FC – Pakhtakor | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Al Rayyan – Persepolis | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Trendyol 1. Lig
Iğdırspor – Amedspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor – Adana Demirspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Empoli – Udinese | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Venezia – Lecce | 22.45 | S Sport Plus, S Sport 2
Fransa Ligue 2
Dunkerque HB – Ajaccio | 22.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Newcastle – West Ham | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV