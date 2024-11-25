Iğdırspor – Amedspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 20.00'de başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:18

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Amedspor - Iğdırspor maçına kısa süre kala yayınlandığı kanal da merak edildi.