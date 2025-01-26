İHA "Yılın Haber Ajansı" seçildi
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ocak 2025 00:24 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 00:28
Ses Dergisi tarafından düzenlenen törenle SES AWARDS ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı, törende "Yılın Haber Ajansı" ödülüne kayık görüldü.
Ses Dergisi'nin düzenlediği, SES AWARDS Ödül Töreninde, İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın Haber Ajansı" ödülünü kazandı.
Ses Dergisi tarafından düzenlenen törenle SES AWARDS ödülleri sahiplerini buldu. Törende İHA "Yılın Haber Ajansı" ödülünü aldı. Törende İHA adına ödülü İHA muhabiri Furkan Doğan aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı