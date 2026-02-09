Menü Kapat
Editor
Editor
 Safa Keser

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında kapsamlı insani yardım çalışmaları yürütecek. Vakıf, bu çalışmalar kapsamında 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 11:40

İnsani Yardım Vakfı, 2026 Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere Afrika, Asya, Orta doğu, Avrupa ve Güney Amerika’da bulunan 66 ülkede yardıma muhtaç, temel gıdaya erişimde zorluk yaşayan ailelere yönelik insani yardım faaliyetleri gerçekleştirecek. Ekonomik koşullar ve insani krizler nedeniyle düzenli beslenmekte güçlük çeken milyonlarca insanın Ramazan ayında desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda vakıf tarafından kumanya ve kumanya kartı dağıtımları, iftar organizasyonları, zekat, fitre ve fidye çalışmaları ile yetim çocuklara yönelik bayramlık dağıtımları ve şenlik organizasyonları hayata geçirilecek. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve Ramazan sevincinin paylaşılması hedefleniyor.

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türkiye’de 45 bin aileye destek hedefi

İHH’nın 2026 Ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli 1.400 TL, 1 kişilik iftar bedeli 240 TL, bayramlık bedeli ise 1.400 TL olarak belirlendi. Vakıf ayrıca Türkiye genelinde 81 ilde 45 bin aileye kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor.

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

Savaş ve kriz bölgelerinde faaliyetler yürütülecek

İHH, Ramazan ayı boyunca savaş ve kriz koşullarının etkili olduğu başta Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan olmak üzere bir çok bölgede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek. Çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi güçlük yaşayan sivillerin desteklenmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında kumanya, iftar, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtımları gerçekleştirilecek.

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

Kumanya kolilerinde neler var?

Bölgelerin beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan gıda kolilerin içeriğinde genel itibariyle; toz şeker, salça, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve helva yer alıyor.

İHH, Ramazan’da 3 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor

Zekat bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İHH, bağışlanan zekatları belirlenen kriterler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Toplanan zekâtların, temel gıda yardımları başta olmak üzere insani yardım çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.

Bunların yanı sıra vakıf, 15 Ramazan Yetim Günü’ne özel olarak yetimlere yönelik şenlikler yapmayı planlıyor.

Destek olmak için

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 240 TL,

-IFTAR yazıp 4072’ye SMS göndererek 240 TL,

-KUMANYA, BAYRAMLIK ya da IFTAR, kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL katkıda bulunabilirler. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.

#gıda yardımı
#ihh
#Yetimler
#Ramazan Yardımları
#Kriz Bölgeleri
#Aktüel
