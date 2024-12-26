İhlas Gazetecilik, Karbon Ayak İzi Sertifikası alan ilk firma oldu

26 Aralık 2024 08:00 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:41

İhlas Gazetecilik A.Ş., çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı.İhlas Gazetecilik, Türkiye Matbaacılık Sektöründe Karbon Ayak İzi Sertifikası alan ilk firma oldu.

İhlas Gazetecilik A.Ş., çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Türkiye’de matbaacılık sektöründe "Karbon Ayak İzi Sertifikası" alan ilk firma oldu.

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin uluslararası ölçekte bir değerlendirmesi olarak kabul edilmektedir. Temel amaç, sera gazı emisyonlarının iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek, çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak daha yaşanabilir bir dünya için katkı sağlamaktır.

Yoğun Çalışmalar ve Sertifika Süreci

İhlas Gazetecilik, sera gazı emisyonlarına neden olabilecek faaliyetlerini kontrol altına almak ve çevresel zararları en aza indirmek amacıyla uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar neticesinde, TÜRKAK onaylı "ISO 14064-1 2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası"nı almayı başaran şirket, bu belgeye Türkiye​ matbaacılık sektöründe sahip olan ilk firma unvanını kazandı.

İhlas Gazetecilik adına açıklama yapan yetkililer, bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilere, çalışanlara ve özellikle çalışmaların her aşamasında titizlikle görev alan personele teşekkürlerini iletti.

Kurum adına yapılan açıklamada, alınan sertifikanın İhlas Gazetecilik için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanarak, “Bu başarı tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.