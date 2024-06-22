22 Haziran 2024 23:53 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 23:58

Yunus Akgün çok hırslı olduklarını ve bir sonraki maçta istenilen sonucu alacaklarını açıkladı!

Yunus Akgün çok hırslı olduklarını ve bir sonraki maçta istenilen sonucu alacaklarını açıkladı!

Türkiye'de yaptığı habercilik kalitesiyle dünyada da ses getiren İhlas Haber Ajansı (İHA) ödül üstüne ödül almaya devam ediyor. Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Beauty Of Turkey 2024’ yarışmasında İHA'ya birincilik ödülü verildi.

Törene çok sayıda iş adamı, sanatçı ve basın mensupları katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü verildi.

İhlas Haber Ajansı’nı temsilen ödülü İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu aldı.