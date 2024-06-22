Belçika istediği 3 puanı Romanya karşısında aldı!

22 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 00:13

Yunus Akgün çok hırslı olduklarını ve bir sonraki maçta istenilen sonucu alacaklarını açıkladı!

Yunus Akgün çok hırslı olduklarını ve bir sonraki maçta istenilen sonucu alacaklarını açıkladı!

E Grubu'nda henüz puanla tanışmamış ve son sırada yer alan Belçika ile 3 puanı olan grup lideri Romanya karşı karşıya geldi.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta Belçika 2. dakikada Tielemans ve 79. dakikada ise Kevin De Bruyne'nin attıkları gol ile Romanya'yı 2-0 yenerek 3 puanı elde etti.

Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.

Gruptaki ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 yenmiş, Belçika ise Slovakya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Son maçta Belçika, Ukrayna karşısında galibiyet arayacak, Romanya ise Slovakya ile karşılaşacak.