Belçika istediği 3 puanı Romanya karşısında aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 00:13
EURO 2024'te E Grubu ikinci maçında Belçika ile Romanya karşılaştı. Tielemans ve De Bruyne'nin golleri Belçika'yı zafere taşıdı.
E Grubu'nda henüz puanla tanışmamış ve son sırada yer alan Belçika ile 3 puanı olan grup lideri Romanya karşı karşıya geldi.
Köln Stadyumu'nda oynanan maçta Belçika 2. dakikada Tielemans ve 79. dakikada ise Kevin De Bruyne'nin attıkları gol ile Romanya'yı 2-0 yenerek 3 puanı elde etti.
Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.
Gruptaki ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 yenmiş, Belçika ise Slovakya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Son maçta Belçika, Ukrayna karşısında galibiyet arayacak, Romanya ise Slovakya ile karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr