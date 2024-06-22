Tgrt Haber
Haberler>Spor>İspanya'da pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

İspanya'da pole pozisyonu Lando Norris'in oldu

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:38
İspanya&#039;da pole pozisyonu Lando Norris&#039;in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, McLaren takımından Lando Norris elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 11.383 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Norris, Barcelona'da yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Norris bu sonuçla, kariyerindeki ikinci "pole" pozisyonunu elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 0.02 saniye farkla ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 0.318 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...