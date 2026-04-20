İhlas Vakfı vekaleten kurban hisse bedellerini açıkladı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın 2026 yılı kurban hisse bedellerini açıkladı. Aydın, yurt dışı kurban hisse bedelinin 5 bin 500 TL, yurt içi kurban hisse bedelinin de 18 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda İhlas Vakfı vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonlarına devam ediyor. İhlas Vakfı, bu yıl 2 kıtada olmak üzere toplamda 5 ülkede kurban bağışı yapanların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, vakfın bu yılki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu yıl yurt dışı hisse vekalet bedeli 5 bin 500 lira yurt içi hisse vekalet bedeli de 18 bin lira. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesim yapacağız. Yurt dışında Afganistan, Hindistan, Somali, Uganda ve Çad 'da kesim yapacağız" dedi.

Kurban etlerini ihtiyacı olanlara ulaştırdıklarını ifade eden Aydın, "Kestiğimiz kurban etleri Asya ve Afrika'da ihtiyacı olanlara veriliyor. Kurban Allah rızası için kesilmeli" diye konuştu.

İhlas Vakfı, bu yıl 2 kıtada 5 ülkede vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonları düzenleyerek kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yurt dışı hisse vekalet bedeli 5 bin 500 TL, yurt içi hisse vekalet bedeli ise 18 bin TL olarak belirlendi.
Kurban kesimleri yurt dışında Afganistan, Hindistan, Somali, Uganda ve Çad'da; yurt içinde ise vakfın yurtlarının bulunduğu şehirlerde yapılacak.
Kurban etleri Asya ve Afrika'da ihtiyacı olanlara dağıtılacak, yurt içinde ise yurtlarda kalan öğrencilere ikram edilecek.
Kurban kesmenin hükmü, 96 gram altın veya bu değerde varlığı olan kişilere vaciptir.
Kurban bedelinin nakit olarak verilmesi kurban yerine geçmez.
Bağış yapmak isteyenler 0212 451 49 00 numaralı telefonu arayarak veya ihlasvakfi.org.tr adresinden işlem yapabilirler.
Bu yıl ki yurt dışı ve yurt içi kurban hisse bedelleri hakkında açıklamalarda bulunan Aydın, "İhlas Vakfı'nın yurt dışı kurban bedeli, büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli 5 bin 500 TL'dir. Yurt içi büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli ise 18 bin TL olarak belirlenmiştir.

Kurban kesimleri Asya ve Afrika kıtalarında gerçekleştirilmektedir. Kesim yapılacak ülkeler ise Afrika, Çad, Somali, Uganda, Hindistan ve Afganistan. Kurban kesmenin hükmü ve şartları ise 96 gram altın veya bu değerde varlığı olan kişilere kurban kesmek vaciptir. Kurban bedelinin ihtiyaç sahiplerine nakit olarak verilmesi kurban yerine geçmez. Zengin olma şartı aranmaksızın, isteyen herkes Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam), vefat etmiş yakınları veya kendi adına sevap göndermek amacıyla kurban kestirebilir. Bir hanede karı-koca yaşıyorsa ve her ikisi de ayrı ayrı zenginse her ikisinin de ayrı ayrı kurban kesmesi vaciptir" şeklinde konuştu.

Günümüz şartlarında kişilerin kurbanlarını kendilerinin kesmesinin zor olduğu için vakıf görevlilerine vekalet verilmesi öneren Aydın, "Bizim vakfımıza verebilirler. Kurbanlar hangi ülkede kesilirse kesilsin, kurban kesim anı videoya çekilir. Bu videolar en geç bir hafta içinde WhatsApp üzerinden bağışçılara ulaştırıyoruz. Kestiğimiz kurbanları, Afganistan'daki külliyelerde eğitim gören öğrencilere, Hindistan'daki medreselere ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt İçinde de aynı şekilde vakfın yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesim yapılır ve etler bu yurtlarda kalan öğrencilere ikram ediyoruz. Bağış yapmak veya vekalet vermek isteyenler şu kanalları kullanabilirler. Telefon numaramız, 0212 451 49 00 numaralı hattı arayarak vakıf görevlisine sözlü vekalet verilebilirler. İkinci olarak ise ihlasvakfi.org.tr adresine girerek "Kurban Bağışı" sekmesinden vekalet metni onaylanarak işlem yapılabilirler" ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
