İliç'te toprak altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam rakam 7 oldu

06 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:36

İliç'ten bir acı haber daha: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'ten bir acı haber daha: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çöpler Altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan kazada depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüştü.

Heyelan sonucunda 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar madende tespit edilen çatlak nedeniyle tahliye işleminin gerçekleştiğini ve 9 işçinin ise kontrol amaçlı döndüğü sırada heyelana yakalandığını açıklamıştı.

İLİÇ'TE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Göçük altında kalan işçilerden 2'sinin 5 Nisan ve 19 Nisan, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 4 Haziran tarihinde bir işçiye daha ulaşıldığını belirtmişti.

Bugün ise göçük altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı ve toplam sayı 7 oldu.

2 işçi hakkında çalışmalar ise hala devam ediyor.