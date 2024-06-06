İliç'te toprak altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam rakam 7 oldu
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni kazasının ardından toprak altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece toprak altında kalan 9 işçiden 7'sinin cansız bedeni bulunmuş oldu.
Çöpler Altın madeninde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan kazada depolanan toprak yığını heyelana dönüşmüştü.
Heyelan sonucunda 9 işçi toprak altında kalmıştı.
Olayla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar madende tespit edilen çatlak nedeniyle tahliye işleminin gerçekleştiğini ve 9 işçinin ise kontrol amaçlı döndüğü sırada heyelana yakalandığını açıklamıştı.
İLİÇ'TE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
Göçük altında kalan işçilerden 2'sinin 5 Nisan ve 19 Nisan, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 4 Haziran tarihinde bir işçiye daha ulaşıldığını belirtmişti.
Bugün ise göçük altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı ve toplam sayı 7 oldu.
2 işçi hakkında çalışmalar ise hala devam ediyor.