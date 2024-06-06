İliç'ten bir acı haber daha: 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

06 Haziran 2024 15:58 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:44

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde toprak kayması meydana gelmişti. Tüm Türkiye'yi kahreden olayda 9 kişi toprak altında kalmıştı.

4 AY SONRA 2 İŞÇİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dokuz kayıp işçiden birinin cansız bedeni geçtiğimiz haftalarda bulunmuştu. Aktarılan bilgilere göre; bugün de 3 işçinin cesedi toprak altından çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, feci olayda 9 kişi toprak altında kalmıştı. Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklanmıştı.

Daha önce de altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.