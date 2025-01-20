İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi? Transferde son noktaya gelindiği iddia edildi

20 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:18

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasının ardından takımların çalışmaları hız kazandı. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı transfer edeceği iddia edildi. İspanyol basınında çıkan iddiaların ardından İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı sorusu gündeme geldi. Bütün kararın İlkay Gündoğan'da olduğu belirtildi.

Galatasaray​ ara transfer​ döneminde kadrosundaki eksikleri gidermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Manchester City​ forması giyen İlkay Gündoğan​ ile ilgileniyor.

İspanyol​ basınında ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İddialara göre Galatasaray, İlkay Gündoğan transfer etmek için daha önce hiç olmadığı kadar aşama kaydetti.

İspanyol basınında yer alan haberde "Kaynaklarıma göre Galatasaray kendisine 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sundu ve City'nin pek fazla engel koyacağı düşünülmediğinden oyuncuyu sadece takip edecek" ifadelerine yer verildi.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray transferi konusunda sadece oyuncunun ikna edilmesinin yeterli olacağı belirtiliyor.

Ancak oyuncuyla görüşüldüğüne dair kulüplerden gelen resmi bir haber bulunmuyor.

İLKAY GÜNDOĞAN BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City ile toplam 28 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçlarda 1.765 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu toplam 2 gol, 1 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değerinin ise 10 milyon Euro olduğu belirtiliyor.