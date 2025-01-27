İlker Karagöz neden yok? Programı Ezgi Gözeger sunuyor

27 Ocak 2025 09:01 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:17

Çalar Saat programının sunucusu İlker Karagöz bugün yayınlanan programda yer almadı. İzleyiciler tarafından İlker Karagöz neden yok sorusunun cevabını araştırıyor. Programın bugün sunuculuğunu İlker Karagöz yerine Ezgi Gözeger yapıyor.

NOW TV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Çalar Saat programının 27 Ocak 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde sunucusu İlker Karagöz yer almadı.

Programın bugün yayınlanan bölümünde İlker Karagöz yerine Ezgi Gözeger sunuculuk yapıyor.

İzleyiciler tarafından İlker Karagöz ayrıldı mı, neden yok sorularının cevapları merak ediliyor.

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK?

İlker Karagöz'ün programda neden olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İlker Karagöz veya kanal tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

EZGİ GÖZEGER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Gözeger Özmemiş, 30 Temmuz 1986 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi.

Tire Kutsan Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Meteoroloji Mühendisliğinden mezun oldu.

2009 yılından itibaren Çalar Saat adlı sabah programında hava durumu editörü ve spikerliğine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kuşdili Eğitim Merkezinde spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.

İstanbul Gilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans yapan Ezgi Gözeger bazı özel günlerde Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyor.