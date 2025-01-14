İlkokulda karne verilecek mi? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değişikliğe gidilmişti

14 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:14

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girecek. Öğrenciler ve velileri tarafından ilkokulda karne verilip verilmeyeceği ise merak ediliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl 1. sınıf öğrencilerine karne verilmeyecek. Öğrencilere öğretmenleri gelişim raporu verecekler.

Velilere ve öğrencilere şok! Okullarda karne tarih oluyor: Yerine gelen uygulamanın detayları belli oldu: İlk tarih 17 Ocak

Velilere ve öğrencilere şok! Okullarda karne tarih oluyor: Yerine gelen uygulamanın detayları belli oldu: İlk tarih 17 Ocak

Milyonlarca öğrenci ve velilerini karne​ heyecanı sardı. Öğrenciler cuma günü 2024-2025 eğitim​ öğretim döneminin birinci dönem karnelerini ve belgelerini alacak.

Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler sömestr tatiline girecek. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün tatil yapacaklar.

Sömestr tatiline sayılı günler kala öğrenciler ve velileri tarafından ilkokulda karne verilecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

İLKOKULDA KARNE VERİLECEK Mİ 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne verilmeyecek.

Öğrencilere karne yerine "gelişim raporu" öğretmenleri tarafından teslim edilecek. Ayrıca e-Okul sistemi üzerinden de öğrenciler gelişim raporuna erişim sağlayabilecekler.

Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında karne uygulaması yerine gelişim raporu uygulamasına geçildi.

İlk aşamada ilkokullarda yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreçleri yer alacak. Sosyal-duygusal becerilerde gelişim raporunda bulunacak.

Bu sayede de velilere öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için somut öneriler sunulabilecek.