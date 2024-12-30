Velilere ve öğrencilere şok! Okullarda karne tarih oluyor: Yerine gelen uygulamanın detayları belli oldu: İlk tarih 17 Ocak

30 Aralık 2024 18:57 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:11

İlkokul öğrencilerinde başarı stresi oluşturan karne uygulamasında bir değişikliğe daha gidildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğuna göre okullarda artık karne verilmeyecek. Bu kapsamda karnenin yerine gelen yeni uygulamanın detayları da belli oldu. Yarıyıl tatilinin başladığı 17 Ocak'ta ilk kez denenecek. İlk uygulama hangi sınıflarda başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılıyla birlikte eğitimde köklü değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerinde karne uygulaması da rafa kalkıyor. İlkokullarda yazılı sınav yapılması ve karnede not verme uygulaması son yıllarda kaldırılmıştı. Artık bir ileri aşamaya geçilerek karne uygulaması da değiştiriliyor.

KARNE YERİNE RAPOR VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında önemli bir değişikliğe gidiyor. İlkokul 1. sınıf öğrencilerine bu yıl karne yerine "gelişim raporu" verilecek.

Bakanlık açıklamasına göre, gelişim raporları, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini ve öğrenme süreçlerini değerlendirecek. Raporda öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri detaylı bir şekilde yer alacak. Bu raporlar, velilere çocuklarının ilerlemesini görme ve onları destekleme konusunda rehberlik sağlayacak.

VELİLERE ÖNERİLER SUNULACAK

Gelişim raporlarında, çocukların daha sağlıklı bir şekilde gelişim göstermeleri için velilere somut öneriler de bulunacak. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

1. DÖNEMİN SONUNDA BAŞLIYOR

İlkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik gelişim raporları, ilk kez 17 Ocak 2025’te başlayacak yarıyıl tatilinde dağıtılacak. Veliler ayrıca raporlara e-Okul sistemi üzerinden de erişebilecek. Bu yenilikçi uygulama ile MEB, öğrencilerin gelişimini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi ve öğrenme süreçlerini daha etkin bir şekilde desteklemeyi amaçlıyor.