İnci Taneleri bu akşam neden yok? Yerine Efsane adlı film yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Ocak 2025 10:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:24

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yeni yıl tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. Kanal tarafından açıklanan yayın akışında dizinin yeni bölümü bu hafta da yer almadı. Hayranlar tarafından İnci Taneleri'nin bu akşam neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre İnci Taneleri'nin yeni bölümü yerine Efsane adlı film yayınlanacak.

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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan​, Hazar Ergüçlü​, Selma Ergeç​ ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri her hafta perşembe günü ekranlara geliyor. Ancak geçtiğimiz hafta yılbaşı olması nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bu hafta İnci Taneleri​'nin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı gündem oldu. İNCİ TANELERİ BUGÜN VAR MI, YOK MU 9 OCAK? Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Kanal tarafından paylaşılan yayın akışında İnci Taneleri dizisi yerine Efsane adlı film yer aldı. Gece saatlerinde ise dizinin en son yayınlanan bölümü tekrardan ekranlara gelecek. İNCİ TANELERİ BU AKŞAM NEDEN YOK? Kanallar tarafından genel olarak yılbaşı haftasında dizilerin yeni bölümleri oyuncular tatile gittiği için yayınlanmıyor. Bu durum bazen ikinci haftaya da sarkabiliyor. İnci Taneleri dizisinin de bu sebepten dolayı 9 Ocak 2025 Perşembe akşamı da yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Kanal tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı. Dizinin en son yayınlanan 28. bölümü 26 Aralık 2024 tarihinde ekranlara gelmişti. Sıkça Sorulan Sorular İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün 16 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanması bekleniyor. İlgili Haberler İnci taneleri son bölümünde Azem’in hayali gerçek oldu