İnci taneleri son bölümünde Azem’in hayali gerçek oldu

08 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:39

Ekranların dikkat çeken yapımlarından İnci Taneleri son bölümünde yaşananlar ilgi odağı oldu. İnci Taneleri 21. Bölümü kaçıranlar son bölümde yaşananları merak ediyor.

İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu

İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisi izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı yapımın son bölümünde yaşananlar ise merak ediliyor.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem, Nehir’in özel gününe düşen olayla sarsılır. Tüm sorunlara rağmen Azem’in bir hayali daha gerçek olur. Cihan, babası ile arasındaki sorunları bir kenara bırakır. Artık Azem, ona güvenen oğlunu korumak için elinden geleni yapacaktır.

Azem ve Cihan, Dilber ile Yıldız’ı tepelerindeki Zahir belasından kurtarır. Ama Dilber’in çözmesi gereken başka sorunları daha vardır. Nehir düğünde olaylardan sonra toparlanamaz. Yıllardır herkesten sakladığı bir gerçek artık tüm netliği ile karşısındadır.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Karısını öldürmekle suçlanan Azem, yıllar sonra cezaevinden çıkar ve çocuklarını aramanın peşine düşer.

Dizi Öğretmen Azem’in bu süreçte Dilber’le tanışması ve başından geçenleri konu alır.