İnci Taneleri dizisinde Yıldız karakterini Ümit Beste Kargın canlandırıyor

17 Ekim 2024 21:38 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 21:47

Kanal D'de yer alan İnci Taneleri dizisinin Yıldız karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bununla birlikte izleyiciler İnci Taneleri Yıldız kimdir sorusunu soruyor.

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri​ dizisindeki Yıldız​ karakteri dikkatleri çekiyor. Bununla birlikte vatandaşlar İnci Taneleri Yıldız kimdir sorusunu soruyor.

Yıldız karakterini canlandıran Ümit Beste Kargın izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar!

İNCİ TANELERİ YILDIZ KİMDİR?

İnci Taneleri dizisindeki Yıldız karakteri yoğun ilgi görüyor. Dizideki Yıldız karakterini Ümit Beste Kargın canlandırıyor. Kargın, 1993 yılında doğdu.

31 yaşında olan oyuncu, hayatını İstanbul​'da sürdürüyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi​ Tiyatro bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Oyunculuk kariyerine Bursa Nilüfer Tiyatrosu'nda başlayan Kargın; Joker, Ex Aşkım, Yargı ve Şahsiyet gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak ise Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinde oynuyor.