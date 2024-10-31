İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:51

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneler dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşti.