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İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:51
İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneler dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşti.

31 Ekim Kanal D​ yayın akışı belli oldu. Selma Ergeç​, Yılmaz Erdoğan​ ve Hazar Ergüçlü​'nün yer aldığı İnci Taneleri​ bu akşam var mı, yok mu netleşti.

23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı sonrası dizi yeni bölümünü yayınlamamıştı.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI 31 EKİM?

23 Ekim günü Türkiye'de yaşanan acı olay sonrasında diziler yeni bölümlerini geçen hafta yayınlamamıştı. Perşembe günleri ekranlara gelen İnci Taneleri, Kanal D yayın akışında yer alıyor.

İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı - 1. Resim

Buna göre dizi, yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 EKİM

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ayazın Sonu Güneş

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Ana Haber

İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı - 2. Resim

20.00 İnci Taneleri

00.15 Arka Sokaklar

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Ümit Beste Kargın, Deniz Erdoğan, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Begüm Atak, Kayra Sır ve Fatih Yücebağ gibi isimler oyuncu kadrosunda bulunuyor.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Dizi 20.00'da yayınlanıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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