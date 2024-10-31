İnci Taneleri, Kanal D 31 Ekim yayın akışında yer aldı
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneler dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşti.
31 Ekim Kanal D yayın akışı belli oldu. Selma Ergeç, Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu netleşti.
23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı sonrası dizi yeni bölümünü yayınlamamıştı.
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI 31 EKİM?
23 Ekim günü Türkiye'de yaşanan acı olay sonrasında diziler yeni bölümlerini geçen hafta yayınlamamıştı. Perşembe günleri ekranlara gelen İnci Taneleri, Kanal D yayın akışında yer alıyor.
Buna göre dizi, yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 EKİM
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Ayazın Sonu Güneş
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
00.15 Arka Sokaklar
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Ümit Beste Kargın, Deniz Erdoğan, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Begüm Atak, Kayra Sır ve Fatih Yücebağ gibi isimler oyuncu kadrosunda bulunuyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Dizi 20.00'da yayınlanıyor.