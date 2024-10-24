İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu

24 Ekim 2024 13:43 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:46

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi perşembe günler izleyici ile buluşuyor. TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama karar almıştı. Seyirciler ise bugün İnci Taneleri'nin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

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Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde heyecan sürüyor. TUSAŞ tesisinde gerçekleşen acı olay sonrası şehit sayısı 5'e yükselmişti.

Yapım ekipleri ise dün akşam dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.

İNCİ TANELERİ BUGÜN VAR MI 24 EKİM?

24 Ekim Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

23 Ekim günü yaşanan terör olayı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Bugünün yayın akışına göre ise diziler yeni bölümü ile yayınlanacak.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Kanal D'de yayınlanan dizide yer alan isimler arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 24 EKİM

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Ayazın Sonu Güneş

17.15 Bizi Birleştiren Hayat

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

00.15 Yerli Dizi

02.00 Güllerin Savaşı

04.30 Poyraz Karayel

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı nedeniyle diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmedi. 24 Ekim günü yayın akışına bakıldığında ise dizilerin yeni bölümlerinin yer aldığı görülüyor.

Dizilerin 24 Ekim akşamında izleyici ile buluşması bekleniyor.