İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi perşembe günler izleyici ile buluşuyor. TUSAŞ Ankara tesisine düzenlenen hain saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamama karar almıştı. Seyirciler ise bugün İnci Taneleri'nin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde heyecan sürüyor. TUSAŞ tesisinde gerçekleşen acı olay sonrası şehit sayısı 5'e yükselmişti.
Yapım ekipleri ise dün akşam dizilerin yeni bölümlerini yayınlamadı.
İNCİ TANELERİ BUGÜN VAR MI 24 EKİM?
24 Ekim Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
23 Ekim günü yaşanan terör olayı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Bugünün yayın akışına göre ise diziler yeni bölümü ile yayınlanacak.
İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU
Kanal D'de yayınlanan dizide yer alan isimler arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI 24 EKİM
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Ayazın Sonu Güneş
17.15 Bizi Birleştiren Hayat
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
00.15 Yerli Dizi
02.00 Güllerin Savaşı
04.30 Poyraz Karayel
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?
23 Ekim günü TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı nedeniyle diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmedi. 24 Ekim günü yayın akışına bakıldığında ise dizilerin yeni bölümlerinin yer aldığı görülüyor.
Dizilerin 24 Ekim akşamında izleyici ile buluşması bekleniyor.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizi, Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi, Kanal D ekranlarında 20.00'da yayınlanıyor.