Kalpazan ekranlara damga vurdu: Kalpazan dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? 

21 Ekim 2024 23:48 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:49

Show TV’nin yeni dizisi Kalpazan dizisi 1. bölümü ile 21 Ekim 2024 tarihinde ekranlara geldi. Kalpazan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor soruları gündem oldu.

Kalpazan ilk bölümüyle bugün izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV yeni dizisi her pazartesi ekranlara gelecek.

Dizinin sıkı takipçileri bu noktada Kalpaza’nın çekim yerlerini, hikayesini ve karakterlerini merak ediyor.

KALPAZAN KONUSU NE?

Maddi durumu kötü olan bir baba zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Ailesini de bu işin içine sürükler. Çıkmazdan kurtulmak için ortaya koyduğu mücadeleyi anlatacak Kalpazan dizisi “Namuslu bir insan nasıl olunur?” konusu üzerine bir hikaye ele alınacak.

Yıllardır birbirleriyle görüşmeyen iki kardeş, bir olay yüzünden yeniden yolları kesişecek. Kalpazan, izleyicilere derin duygusal çatışmalarla dolu bir hikaye sunacak.

KALPAZAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kreatif yapımcılığını Mehmet Ada Öztekin’in ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğini üstlendiği Kalpazan dizisinin senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldı.

Timuçin Esen Çağlar Ertuğrul Şükran Ovalı Deniz Baysal Sarp Akkaya Deniz Hamzaoğlu İlker Kızmaz Sinan Arslan Aslı İçözü Güler Göksun Ali Seçkiner Alıcı Osman Alkaş

KALPAZAN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Kalpazan dizisi uyarlama değildir. Tamamen kurgusal bir hikayedir. Herhangi dizi ya da filmden uyarlama yapılmamıştır.

Sıkça Sorulan Sorular Kalpazan dizi hangi yapım? Show TV'de ekranlara gelen Kalpazan dizisinin yapımını O3 Medya üstlendi. Kalpazan dizisi nerede çekildi? Kalpazan dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Kalpazan dizisi hangi gün? Kalpazan dizisi Show TV'de her pazartesi akşamı ekranlarda olacak.