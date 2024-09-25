İnci Taneleri Semiramis karakterini Bestemsu Özdemir oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

25 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:05

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'nin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni sezonda senaryoya dahil olan Semiramis kim sorusu gündeme geldi. Ayrıca karakteri oynayan Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında gibi sorular da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerinde Hazar Ergüçlü​, Selma Ergeç​, Kubilay Aka, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri​ dizisinin ikinci sezonunun yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından senaryoya dahil olacak olan Semiramis karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. İNCİ TANELERİ SEMİRAMİS KİMDİR? İnci Taneleri'nde Semiramis karakterini Bestemsu Özdemir oynuyor. BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? Bestemsu Özdemir, 20 nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan ünlü isim Saint Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir ajansa kayıt olarak birçok marka için modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2012 yılında Araf Zamanı ve Sakarya Fırat adlı dizilerde rol alarak başladı. Bestemsu Özdemir'in rol aldığı bütün diziler şöyle: Sakarya Fırat

Araf Zamanı

İstanbul Hatırası

Kara Para Aşk

Analar ve Anneler

Meryem

Ege'nin Hamsisi

Güvercin

Akrep

İkimizin Sırrı

Gecenin Ucunda

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