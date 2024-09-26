İnci Taneleri'nin ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneler dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı dizi ne zaman başlıyor 2024 merak konusu oldu.
Televizyon ekranlarının sevilen projelerinden biri olan İnci Taneleri yeni sezonu ile yayınlanmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.
İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Kanal D'nin dizisi olan İnci Taneleri'nin 3 Ekim'de yayınlanması bekleniyor.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizide Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi oyuncular rol alıyor.
26 Eylül Kanal D yayın akışı şöyle:
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Yalan
02:00 Güneşi Beklerken