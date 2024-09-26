İnci Taneleri'nin ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor

26 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:02

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneler dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı dizi ne zaman başlıyor 2024 merak konusu oldu.

Televizyon ekranlarının sevilen projelerinden biri olan İnci Taneleri​ yeni sezonu ile yayınlanmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu olan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Kanal D​'nin dizisi olan İnci Taneleri'nin 3 Ekim'de yayınlanması bekleniyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide Yılmaz Erdoğan​, Hazar Ergüçlü​, Selma Ergeç​, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi oyuncular rol alıyor.

26 Eylül Kanal D yayın akışı şöyle:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken