İngiltere - Slovakya maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak

30 Haziran 2024 18:19 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:45

İngiltere ile Slovakya arasındaki Avrupa Kupası maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

BUGÜN AVRUPA KUPASI MAÇI VAR MI?

Bugün Avrupa Kupası maçları arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak.

İngiltere, güçlü kadrosu ve ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.

Slovakya ise bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Saat 19.00'da başlayacak olan bu önemli maç, futbolseverlerin gözdesi olacak.

İngiltere, kendi sahasında Slovakya'yı ağırlayacak ve bu mücadelede üç puan için ter dökecek.

Maçın sonucu, gruptaki sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek.

Taraftarlar ve futbolseverler, bu akşam yapılacak olan maçı sabırsızlıkla bekliyor.