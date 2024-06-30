Mike Tyson ve Jake Paul maçı 15 Kasım 2024 tarihine ertelendi

30 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:58

Ünlü boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul arasındaki heyecanla beklenen boks maçı, Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

İlk olarak 20 Temmuz'da yapılması planlanan maç, sene sonunda gerçekleştirilecek.

MIKE TYSON JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? NEDEN ERTELENDİ?

Mike Tyson, ülserinin şiddetlenmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine antrenmanlarını hafifletmek zorunda kaldı.

Tyson, hayranlarına teşekkür ederek, iyileşme sürecinin ardından tam antrenman programına döneceğini belirtti.

Tyson, "Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın" dedi.

Maçın 15 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı.

MAÇIN YENİ TARİHİ VE YERİ

Ertelenen maç, 15 Kasım 2024'te NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak ve dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek.

Dövüşçüler, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanmayacaklar.

Maçın bu yeni tarihi ve kuralları, boks severler arasında büyük bir merak uyandırdı.