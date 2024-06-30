Çekya maçında yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den üç talip çıktı

30 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:45

Galatasaraylı yıldızdan veda gibi hamle: Tüm paylaşımları kaldırdı!

Galatasaraylı yıldızdan veda gibi hamle: Tüm paylaşımları kaldırdı!

Trendyol Süper Lig'e 25. şampiyonluk ve 5. yıldız parolasıyla giren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken takımın yıldızlarına da talipler çıkmaya devam ediyor. Şampiyon kadroyu korumayı hedefleyen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a olan ilgi her geçen gün artıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN DEĞİŞMEZİ

Yaşadığı çıkışla önce Galatasaray'da formayı kapan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, daha sonra A Milli Takım'a seçildi. Genç oyuncu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden Türkiye'nin çıktığı 3 maçta da ilk 11'de yer almayı başardı.

AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI

Performansıyla beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Barış Alper'i takımda tutarak gelecek sezon Süper Lig şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri bu hedef doğrultusunda değerlendirecek.

ADA DEVLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Edinburgh News haberine göre; İngiltere Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham'ın yanı sıra Brighton da milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Barış Alper'in bonservis bedelini en az 25 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray yönetimi, Ada ekiplerinin bu rakama çıkabileceğini düşünüyor.

55 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Temmuz 2021'de 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonunda 55 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 7 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı kanat oyuncusu kazanılan şampiyonluğa özellikle son haftalarda gösterdiği performansla büyük katkı sağladı.