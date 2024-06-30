Galatasaray 20 yaşındaki ön liberoya kanca attı: 2. Lig'den gelecek!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF 2. Lig'de Kastamonuspor forması giyen genç ön libero Buğra Ali Erdem'e kanca attı.
Yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefiyle giren Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sadece bir sezonu değil geleceği de düşünen Cimbom, genç Türk yıldız adaylarına gözünü çevirdi.
BUĞRA ALİ ERDEM LİSTEDE
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray radarına genç ön liberoyu aldı. Dursun Özbek yönetimi, TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da forma giyen 20 yaşındaki Buğra Ali Erdem'i transfer listesine ekledi.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Artvin Hopaspor'da kiralık geçiren Buğra Ali Erdem'in bonservisi Kastamonuspor'da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Buğra Ali Erdem için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Haberde, 20 yaşındaki genç futbolcuyu Süper Lig'den farklı kulüplerin de takip ettiği ifade edildi.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Samsunspor ve Kastamonuspor altyapılarında yetişen Buğra Ali Erdem, Ocak 2024'te Kastamonuspor'da profesyonel futbolcu oldu. Şubat ayında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'a kiralandı.
2023-24 sezonunda toplam 8 maça çıkan 20 yaşındaki ön libero, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.