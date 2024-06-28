Galatasaray Hakim Ziyech'in bonservisini aldı

28 Haziran 2024 21:09 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 21:26

Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte çok önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Ziyech'in 2.85 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in transferini KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Hakim Ziyech 8 gol ve 4 asist katkısı sağladı.