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Galatasaray'da Burak Güngör ile yollar ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Haziran 2024 16:26 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:56
Galatasaray&#039;da Burak Güngör ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Burak Güngör'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Burak Güngör'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Galatasaray forması giyen takım kaptanının sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kaptanımız Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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