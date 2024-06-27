Galatasaray'da Burak Güngör ile yollar ayrıldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Haziran 2024 16:26 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:56
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Burak Güngör'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Burak Güngör'le yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur Galatasaray forması giyen takım kaptanının sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kaptanımız Burak’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı