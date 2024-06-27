Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn'e sürpriz talip

27 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:09

Nicolo Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu!

Nicolo Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e sürpriz bir teklif geldi.

HOFFENHEİM'DAN 7 MİLYON EURO

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Derrick Köhn'ün menajeriyle temasa geçen Hoffenheim'ın genç sol bek için Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade edildi.

3 MİLYON 350 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takım, Gana asıllı Alman sol bek oyuncu için Hannover 96 kulübüne bonservis ücreti olarak 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceğini açıklamıştı.

15 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST

Genç sol bek, sarı-kırmızılı takım ile 15 maça çıktı ve 1 gol atarken 2 de asist yatı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.