Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn'e sürpriz talip
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Alman ekibi Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e sürpriz bir talip çıktı.
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'e sürpriz bir teklif geldi.
HOFFENHEİM'DAN 7 MİLYON EURO
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Derrick Köhn'ün menajeriyle temasa geçen Hoffenheim'ın genç sol bek için Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yapacağı ifade edildi.
3 MİLYON 350 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Sarı-kırmızılı takım, Gana asıllı Alman sol bek oyuncu için Hannover 96 kulübüne bonservis ücreti olarak 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceğini açıklamıştı.
15 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST
Genç sol bek, sarı-kırmızılı takım ile 15 maça çıktı ve 1 gol atarken 2 de asist yatı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.