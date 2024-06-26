Nicolo Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu!

26 Haziran 2024 14:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:07

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren ve sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te boy gösteremeyen Nicolo Zaniolo, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'a dönmüştü. Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İKİ İTALYAN EKİBİ MASADA

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre; Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün son 48 saattir Zaniolo transferi için İtalya'da mesai harcıyor.

Nicolo Zaniolo transferi için Fiorentina ve Atalanta yarışırken, İtalyanlar yapılan teklifleri ve oyuncunun tercihini duyurdu.

ZANİOLO ATALANTA'YI SEÇTİ

Habere göre; Fiorentina Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonlu toplam 22-23 milyon Euro ödemeye razı oldu.

Buna karşın Zaniolo, Şampiyonlar Ligi faktörü ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'yle çalışma isteği sebebiyle Atalanta'yı tercih etti.

20 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberin detayında Atalanta'nın Galatasaray'a yaptığı teklifin ise satın alma opsiyonlu toplam 20 milyon Euro olduğu belirtildi.

Haberde Nicolo Zaniolo'nun İstanbul macerasının kesin olarak biteceği ve bunu bilen Galatasaray'ın konuyu uzatmak istemediği vurgulandı.

Cenk Ergün'ün bugün İtalya'dan ayrılacağı ve transferin büyük oranda şekilleneceği aktarıldı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geride bıraktığımız sezonda Aston Villa formasıyla toplam 39 maça çıkıp 1290 dakika süre alan Zaniolo 3 gol kaydetti.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.

Galatasaray'ın 15 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.