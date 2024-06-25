Galatasaray talipleri olan Tete'nin bonservisini belirledi

25 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:30

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken takımdan ayrılması beklenen oyuncuların son durumları da merak ediliyor.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

TETE İÇİN TEKLİF VAR

Galatasaray'daki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Tete'nin talipleri artıyor.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kanat oyuncusu için teklifler alsa da şu ana kadar 7 milyon Euro'yu geçen bir teklif masaya gelmedi.

GALATASARAY 14 MİLYON EURO İSTİYOR!

Galatasaray, Tete için 14 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay istiyor. Galatasaray’ın Tete’yi isteyen kulüplere sunduğu son şartın bu olduğu öne sürüldü.

Sağ kanada takviye de yapmaya hazırlanan Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Ancak 14 milyon Euro altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.