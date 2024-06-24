Galatasaray'da transfere dev bütçe! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

24 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:56

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Yeni sezonda hem 25. şampiyonluğuna ulaşıp 5. yıldızı takmak isteyen hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray’da en önemli iki pozisyon olarak gösterilen sağ bek ve orta saha transferleri için bütçe belli oldu.

Başkan Dursun Özbek iki pozisyon için nokta atışı yapılmasını isterken kesenin ağzını da açtı.

25 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda orta saha ve sağ bek konusunda toplam 25 milyon Euro'luk bütçe ayrıldığı ifade edildi. Transferden sorumlu isimlerin belirlenen bu bütçe doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bütçenin önemli kısmının 8 numara transferi için kullanılacağı aktarıldı. Sağ bek takviyesi için de yine önemli bir harcama yapılacağı vurgulandı.

SATIŞLARA GÖRE YENİ HAMLELER GELEBİLİR

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi’yi renklerine bağlayan ve 8 ile 2 numara transferine odaklanan Galatasaray’da satışlara göre yeni hamleler yapılacağı da kaydedildi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimlere göre kısa süre içinde başka transferin gündeme geleceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımda böylece transferdeki maliyet yükünün aşağı çekileceği vurgulandı.