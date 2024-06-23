Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı

23 Haziran 2024 16:28 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:32

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynamadığı için mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen ancak sonrasında formasını geri alıp kazanılan şampiyonluğa katkı yapan Victor Nelsson için Galatasaray yönetimi harekete geçiyor.

Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıran Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı ekibin 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak kampına katılacak.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi kalan 25 yaşındaki savunmacı, yıllık net 1.2 milyon Euro ücret kazanıyor.

Galatasaray kontratında 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve adı Avrupa ekipleriyle anılan Nelsson'u bırakmak istemiyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un çok memnun olduğu başarılı savunmacının hem ücretine zam yapacak hem de sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.