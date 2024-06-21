Galatasaray'ın Lorenz Assignon teklifi ortaya çıktı

21 Haziran 2024 13:38 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:47

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı. Transferin Temmuz ayı başında resmen açıklanması bekleniyor.

BİSSAKA VE ASSİGNON LİSTE BAŞI

Sağ bek ve orta saha transferlerine ağırlık veren Cimbom'da sağ bek için liste başında Aaron Wan-Bissaka yer alsa da Lorenz Assignon da en ciddi adaylar arasında gösteriliyor.

Devre arasında Assignon için uğraş veren sarı-kırmızılılar, genç sağ beki İngiliz ekibi Burnley'e kaptırmıştı. İngiliz takımının Premier Lig'e veda etmesiyle Assignon, Rennes'e geri döndü.

GALATASARAY RESMİ TEKLİF YAPTI

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, bonservisi Ligue 1 ekibi Rennes'de bulunan Lorenz Assignon için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar resmi transfer teklifinde bulundu.

'8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ'

Haberde Galatasaray yönetiminin 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi. Fransızların ise Assignon satışından 11 milyon Euro gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

Galatasaray ile Rennes arasında pazarlıkların sürdüğü bildirilirken sarı-kırmızılıların, Rennes'in cevabını beklediği kaydedildi.

LORENZ ASSİGNON KİMDİR?

Rennes altyapısından yetişen Lorenz Assignon, 22 Haziran 2000 yılında dünyaya geldi. Fransız ekibinde profesyonel olan genç sağ bek Şubat 2024'te Burnley'e kiralandı

2023-24 sezonunda 36 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.