Galatasaray'da Cenk Ergün İskoçya-İsviçre maçında iki ismi takibe aldı

20 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:16

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sağ bek ve orta saha transferi için gaza basıldı.

CENK ERGÜN, İSKOÇYA-İSVİÇRE MAÇINI İZLEDİ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, EURO 2024 A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre'nin oynadığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılıların ismi özellikle İskoçya'nın yıldız ismi Scott McTominay ile anılıyordu.

SCOTT MCTOMINAY GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Manchester United'ın yıldız orta sahası ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

İskoçya Milli Takımı'nın yıldızlarından McTominay, Cenk Ergün'ün de takip ettiği mücadelenin 13. dakikasında takımını öne geçirmeyi başardı. İskoç oyuncunun vuruşu, Fabian Schar'ın da ters müdahalesiyle ağlara giderken ilk başta Fabian Schar'ın kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen gol, daha sonra Scott McTominay'e yazıldı.

GRANIT XHAKA İDDİASI

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün Scott McTominay'ın dışında Bayer Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı da yakından takip ettiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İskoçya-İsviçre maçında Leverkusen ile şampiyonluk yaşayan İsviçreli yıldız orta saha Granit Xhaka'yı canlı izledi.