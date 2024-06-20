Son dakika! Galatasaray'dan Michy Batshuayi açıklaması

20 Haziran 2024 16:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:46

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi'nin Temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için avukatıyla birlikte dün İstanbul'a geldi.

Fransız menajer akşam saatlerinde Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Galatasaray, Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon Euro ücret teklif etti. Bunun yanı sıra 30 yaşındaki forvete 3 milyon Euro da imza parası teklif edildi.

Fenerbahçe ise yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşmenin yanında 1 milyon Euro imza parası verdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Batshuayi, tercihini sarı-kırmızılılardan yana yaptı. Belçikalı oyuncunun menajeri, Galatasaray'ın 3 milyon Euro'luk imza parasını 3 yıllık sözleşme süresine yayarak ödeme teklifini de kabul etti.

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Batshuayi Fransa'nın başkenti Paris'te sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçti.

GALATASARAY'DAN BATSHUAYİ AÇIKLAMASI: "GÖRÜŞÜYORUZ"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Michy Batshuayi'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz.Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu." dedi.

"BATSHUAYI'NİN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ"

Hatipoğlu, Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan bir opsiyonun olup olmadığının sorulması üzerine de "Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti." ifadelerini kullandı.

43 MAÇTA 24 GOL-3 ASİST

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.