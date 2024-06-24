Oğuz Aydın transferinde anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis

24 Haziran 2024 11:41 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:50

Galatasaray, yeni sezonda hem 25. kez şampiyon olup 5. yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor.

Bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Bu transferin gelecek hafta resmen açıklanması bekleniyor.

GALATASARAY OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞTI

Michy Batshuayi'nin ardından Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'ın bonservis bedeline ek olarak 2 genç oyuncusunu da Alanyaspor'a kiralaması bekleniyor.

38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST

Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.