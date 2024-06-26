Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

26 Haziran 2024 10:46 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:47

Galatasaray’ın 8 numara için en önemli adaylarından İlkay Gündoğan'ın Hansi Flick’in Barcelona'nın başına geçmesiyle 1 yıl daha takımda kalacağı iddia edilmişti.

Tecrübeli oyuncu, Almanya Milli Takımı’yla EURO 2024’e gittikten sonra ise işler değişti.

İLKAY İLE YOLLAR AYRILIYOR

İspanyol gazetelerine göre; Barcelona'nın başı Finansal Fair-Play’le dertte ve maaş bütçesinde bazı kısıtlamalara gitmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda gözden çıkarılan ilk oyuncunun İlkay Gündoğan olduğu ifade ediliyor.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Almanya’nın kendi evindeki turnuvada yola devam etmesiyle geri dönüş süreci doğal olarak uzayan İlkay’ın süreçten haberdar olduğu ve menajerine transferiyle ilgili tam yetki verdiği belirtiliyor.

İLKAY GALATASARAY'I İSTİYOR

Daha önce de 33 yaşındaki orta saha için girişimlerde bulunan Galatasaray’la tekrar iletişime geçen İlkay’ın menajeri, durumu aktarınca görüşmeler tekrar başladı.

Küçüklüğünden beri koyu bir Galatasaray taraftarı olan İlkay, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini defalarca dile getirmişti. İlkay, Galatasaray’a yeşil ışık yakmış durumda...

ALMANYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Sarı-kırmızılılar, Barcelona’nın deneyimli yıldızı serbest bırakmasını bekleyecek.

Almanya’da transfer üssü kuran Galatasaraylı yetkililer, her şey yolunda giderse burada detayları halledip, turnuva sonrasında yıldız orta sahayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

ORTA SAHAYA BİR TRANSFER DAHA YAPILACAK

İlkay Gündoğan, Galatasaray’a imza atarsa, orta saha transferi burada kapanmayacak. Sarı-kırmızılılar, listede adı uzun süredir gündemde yer alan isimlerle temasları sürdürecek.

Teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye iki takviye birden istiyor. Alınacak diğer oyuncunun 6-8 numara oynayabilen, tempolu, güçlü bir isim olması planlanıyor.