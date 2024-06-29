Galatasaraylı yıldızdan veda gibi hamle: Tüm paylaşımları kaldırdı!

29 Haziran 2024 13:43 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:54

Nicolo Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu!

Nicolo Zaniolo tercihini yaptı: Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiraladığı ancak İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo yine kiralık olarak sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İTALYAN EKİPLERİ ZANİOLO İÇİN YARIŞIYOR

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberinde, yıldız futbolcunun transferi için Fiorentina ile Atalanta'nın rekabet halinde olduğu belirtilirken, "Önümüzdeki birkaç saat Zaniolo cepheside oldukça sıcak geçecek." yorumu yapıldı.

Haber detayında, Atalanta'nın Zaniolo için Galatasaray'a satın almak hakkıyla birlikte cazip bir kiralama teklifi sunduğu ifade edilirken bu teklifte zorunlu satın alma opsiyonunun yer almamasının Galatasaray tarafından olumlu karşılanmadığı belirtildi.

FİORENTİNA TEKRAR ATAĞA GEÇTİ

Fiorentina'nın ise Zaniolo transferinde daha istekli olduğu vurgulanırken, İtalyan kulübü yönetiminin bu transfere çok önem verdiği verdiği ve Galatasaray'ı ikna etmek için satın alma zorunluluğu olan bir kiralama teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

Fiorentina'nın Zaniolo'yu ikna etmek için ilk 11'de oynama garantisi verdiği de kaydedildi.

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun transferinin birkaç gün içinde çözülmesinin beklendiği ifade edildi.

GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda niteliğinde bir hareket geldi.

Fiorentina ve Atalanta'nın transferi için kapıştığı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Zaniolo'nun bu hareketi İtalya'ya transferinin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı. Hafta için İtalyan yıldızın transferinin resmen açıklanması bekleniyor.