İnsan vücudunda altın var mı? Sosyal medyada yeniden konuşuldu

30 Aralık 2024 11:53 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:19

Sosyal medya platformlarında yer alan iddialara göre insan vücudunda altın olduğu belirtildi. Az bir miktarda bulunduğu belirtilirken bulunduğu yerler de konuşuldu.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre insan vücudunda altın​ bulunduğu söyleniyor. X platformunda gündem olan konu sonrasında vücudumuzda altının nereden ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Eksikliği halinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmayacağı da belirtildi.

İNSAN VÜCUDUNDA ALTIN VAR MI, NEDEN?

Bilimsel olarak kanıtlanmazken vücudumuzda az bir miktar altın bulunduğu iddia ediliyor. 0.2 miligram altın olduğu iddia edilirken net bir miktar henüz bulunamadı. Altının kan dolaşımımızda ve yoğun olarak kalp bölgesinde olduğu da belirtiliyor. Vücudumuzda az bir miktarda altın bulunurken tahmini ölçüm 0.2 miligramdır. Özellikle eklem sıvılarında yer alıyor.

Enzimlerin aktivitesini düzenlemek için olduğu tahmin edilen altının, herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkarmadığı biliniyor.

ALTIN NEDİR?

Au sembolüne sahip olan altının atom numarası 79'dur. Parlak ve hafif kırmızıya dönük sarı renkli olan altın, asitlere karşı dayanıklı, doğada serbest olarak bulunabilmesinden dolayı değerlidir.