21 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:27

Sadakataşı Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliği ile Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı tamamlandı.

Teknopark İstanbul Turgut Özal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen İnsani Yardımda Teknoloji ve İnovasyon Çalıştayı (TAW: TechAid Workshop), insani yardım sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla Türkiye'nin önde gelen STK'ları, teknoloji liderleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmaları

Etkinliğin açılış konuşmaları, TAW Proje Koordinatörü İbrahim Yılmazer, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan tarafından yapıldı. Açılışta, insani yardım operasyonlarında teknolojinin önemine vurgu yapılarak, inovatif çözümlerin yardımlaşma süreçlerini nasıl dönüştüreceği ele alındı.

Programda 4 tema ele alındı

Etkinlikte, insani yardım sektörünün teknolojiyle nasıl dönüştürülebileceğine yönelik dört ana tema ele alındı:

Mobil Uygulamalar: Bekir Sami Nalbantoğlu tarafından sunuldu.

Drone Teknolojisi: Muhammed Şahin ve Şeyhmus Beken’in sunumuyla gerçekleştirildi.

IoT Cihazları: Nevzat Kocasaraç tarafından ele alındı.

Yapay Zeka ve Veri Analizi: Ayhan Köksüz, bu alandaki yenilikleri paylaştı.

Bu temalar altında katılımcılar, teknolojilerin insani yardım operasyonlarında nasıl kullanılabileceği ve sektörler arası iş birliği fırsatlarını tartıştılar.

Çalıştaya yoğun katılım vardı

Çalıştaya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Daire Başkanları M. Fatih Günay ve Fahrettin Kaya gibi üst düzey yetkililer de katılım gösterdi. Ayrıca, çok sayıda teknoloji şirketinin kurucu ve genel müdürleri, akademisyenler ve uzmanlar da etkinliğe ilgi gösterdi.

Gelecek planları ve gelenekselleşme vizyonu

Tam gün süren çalıştay, katılımcılar arasında güçlü bir etkileşim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlarken, gelecek yıllarda etkinliğin daha geniş katılımlı bir yapıya dönüştürülerek gelenekselleştirilmesi hedefleniyor. TAW'24, hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte insani yardım ve teknoloji sektörünün kesişim noktasında önemli bir platform olarak konumlanacak.

Etkinlik sırasında, TAW'25 planlarına dair bilgiler de paylaşıldı. Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, OCHA gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılarak, etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası nitelikte bir organizasyon olarak devam ettirilmesi hedefleniyor.

Katılımcılardan olumlu geri bildirimler

Çalıştay, yuvarlak masa toplantıları ve panel oturumlarıyla katılımcılara bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu. Geri bildirimlerde, katılımcılar etkinliği son derece verimli bulduklarını ve TAW'ın önümüzdeki yıllarda da büyük bir ilgiyle takip edileceğini belirttiler.