Inside Out 2, 355 milyon dolar ile 2024'ün dünya çapında en iyi hasılat yapan filmi oldu

24 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:41

Henüz yeni vizyona giren Inside Out 2, 2024'ün en iyi hasılat yapan filmi olarak büyük bir başarı elde etti.

Dune: Part II'yi geçerek zirveye oturan film, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

TERS YÜZ 2 NE KADAR KAZANDI?

Inside Out 2, ABD'de 355 milyon dolar hasılat elde etti.

Dünya genelinde ise bu rakam 724 milyon dolara ulaştı.

Film, güçlü bir pazarlama stratejisi ve olumlu eleştirilerle dikkat çekti.

İçerik ve görsel efektlerin kalitesi, izleyicilerin filme olan ilgisini artırdı.

TERS YÜZ 3 (INSIDE OUT 3) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Inside Out 2'nin, aile dostu içeriği ve geniş izleyici kitlesiyle daha geniş bir demografiye hitap ettiği belirtiliyor.

Ayrıca, pandemi sonrası sinema salonlarına olan ilgideki artış da bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Serinin 3. filminin gelip gelmeyeceği ise 2. filmin henüz yeni yayınlanmış olmasına rağmen merak konusu oldu.

Disney, henüz üçüncü bir film hakkında bir duyuruda bulunmadı.