Instagram, bugün itibariyle Türkiye'de İçerik Üreticisi Pazar Yerini kullanıma sundu

13 May 2024 17:57 - Güncelleme : 13 May 2024 18:52

Instagram, içerik üreticileri ile markalar arasındaki iş birlikleri için "İçerik Üreticisi Pazar Yeri" özelliğini Türkiye'de de açtı.

Türkiye dahil olmak üzere 10 yeni ülkede daha kullanıma sunulan özelliği Instagram, 2022 yılında tanıtmış ve ABD'de başlatmıştı.

Şubat ayında birkaç ülkeye daha eklenen özellik, şimdi Türkiye gibi önemli pazarlara da ulaştı.

Türkiye'ye ek olarak Güney Kore, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Meksika, Arjantin ve Endonezya gibi ülkelerdeki kullanıcılar da artık bu özellikten faydalanabilecekler.

Özelliğin açılabilmesi için, kişisel hesabın işletme hesabına çevrilmesi gerekiyor.

Zaten işletme hesabı kullanıyorsanız, uygulamanın ayarlar kısmından kolayca özelliğe ulaşabilirsiniz.