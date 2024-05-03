Instagram'a gelen "Göster" özelliği hikâyeleri sahibine mesaj atmadan görememeye sebep oluyor

03 May 2024 19:37 - Güncelleme : 03 May 2024 19:41

"Göster" özelliği, Instagram hikâyelerinde bazı içeriklerin görüntülenmesi için sahibine mesaj atılmasını gerektiriyor.

Bu da, hikâyeleri izlemek isteyen kişilerin sahibine mesaj göndermeden önce içeriği görememesi anlamına geliyor.

Kullanıcılar, bu durumun gizliliği ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorlar.

Bunun yanı sıra, Instagram'ın bir diğer yeni özelliği olan "Çerçeveler" ise fotoğraflara polaroid filtre eklenmesine olanak tanıyor.

Ancak bu özelliğin kullanımı da bazı eleştirilere maruz kalıyor.

Instagram'ın bu yeni özellikleriyle ilgili kullanıcı görüşleri ise oldukça çeşitli.

Kimi kullanıcılar, gizlilik endişesi taşıdıkları için "Göster" özelliğine karşı çıkarken, kimi kullanıcılar da "Çerçeveler" gibi eğlenceli özellikleri beğeniyorlar.