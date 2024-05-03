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03 May 2024 19:37 - Güncelleme : 03 May 2024 19:41

Instagram'a gelen "Göster" özelliği hikâyeleri sahibine mesaj atmadan görememeye sebep oluyor

Instagram, platforma eklediği yeni özelliklerle gündemde. Ancak bu yeniliklerden biri, "Göster" adıyla gelen özellik, kullanıcılar arasında yeni bir tartışma getirdi. Peki, nedir bu "Göster" özelliği ve neden tepki çekiyor?

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Instagram&#039;a gelen &quot;Göster&quot; özelliği hikâyeleri sahibine mesaj atmadan görememeye sebep oluyor

"Göster" özelliği, Instagram hikâyelerinde bazı içeriklerin görüntülenmesi için sahibine mesaj atılmasını gerektiriyor.

Bu da, hikâyeleri izlemek isteyen kişilerin sahibine mesaj göndermeden önce içeriği görememesi anlamına geliyor.

Kullanıcılar, bu durumun gizliliği ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyorlar.

Instagram'a gelen

Bunun yanı sıra, Instagram'ın bir diğer yeni özelliği olan "Çerçeveler" ise fotoğraflara polaroid filtre eklenmesine olanak tanıyor.

Ancak bu özelliğin kullanımı da bazı eleştirilere maruz kalıyor. 

Instagram'ın bu yeni özellikleriyle ilgili kullanıcı görüşleri ise oldukça çeşitli.

Kimi kullanıcılar, gizlilik endişesi taşıdıkları için "Göster" özelliğine karşı çıkarken, kimi kullanıcılar da "Çerçeveler" gibi eğlenceli özellikleri beğeniyorlar.

Kaynak: TGRT Haber
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