Instagram engeli açılacak iddiaları başladı, henüz resmi açıklama gelmedi

05 Ağustos 2024 08:10 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:13

Hikaye, reels, gönderi ve video gibi birçok paylaşım yapma imkanıyla kullanıcıların etkileşimini artıran Instagram uygulamasının ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

INSTAGRAM ENGELİ KALKTI MI?

2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türkiye’de erişim sınırlandırılması getirilen Instagram uygulamasının ne zaman açılacağına dair henüz net bir bilgi bulunmamakta.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram platformunda eksikliklerin giderilerek erişime açılacağını belirterek: “Türkiye temsilcisi olan ilgili ile arkadaşlarımız görüşme halinde, net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız. Burası bağımsız bir ülke; kanunları kuralları var, herkesin de bu kanun ve kurallara uymasını istiyoruz net olarak.” açıklamasında bulundu.

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Katalog suçlar gerekçesiyle Türkiye’de 2 Ağustos Cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İnternet Kurumu internet sitesinden; “Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararı ile erişime engellenmiştir.” erişim sınırlandırılması duyurulan Instagram’ın ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Katalog suçlar sebebiyle erişim engeli getirilen Instagram platformunda sınırlandırma devam etmekte.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos erişim engeli getirilen Instagram’ın kapatılma gerekçesi; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu kapsayan katalog suçlar olduğu belirtildi.