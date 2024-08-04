Instagram'ın kapatılması sonrası Meta'dan ilginç iş ilanı! Demet Akalın "Ben hazırım" dedi

04 Ağustos 2024 23:36 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 00:09

Mark Zuckerberg'e ait Meta şirketi Instagram'ın Türkiye'de erişim yasağı kapsamına alındığı gün Türkçe bilen yönetici ilanı yayınladı. Hükümetle Instagram arasında görüşmeler sürerken bu adımın gelmesi dikkat çekti. Bu haberin sosyal medyada yayınlanması sonrası şarkıcı Demet Akalın da esprili bir dille "Ben hazırım" cevabı yazdı.

Meta'nın iş ilanında, "Türkçe bilen yönetici arıyoruz" başlığı bulunuyor. Başvuracak kişilerin Türkiye'deki sosyal medya ve dijital pazarlama dinamiklerini yönetmede uzman olması gerektiği vurgulandı.

DEMET AKALIN HAZIR!

Sosyal medyada zaman zaman yaptığı Türkçe yazım kuralları yanlışlarıyla da dikkat çeken şarkıcı Akalın, kendisiyle şakacı bir dille alay ederek bu görev için hazır olduğunu duyurdu.