Instagram'da VPN tehlikesi! Uzmanı uyardı: Bilgilerinize ulaşırlar, hesabınızı boşaltırlar 

04 Ağustos 2024 21:50 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 22:02

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Instagram için 48 saatlik süre doldu! Ne erişim engeli kaldırıldı ne de mahkeme kararı geldi: Gözler ekim ayında

Katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz cuma günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan Instagram'ın geleceği, belirsizliğini koruyor.

Uygulamaya girmek için çözüm arayan kullanıcılar ise VPN uygulamalarını telefonuna indirmeye başladı. Bilgisayara ve telefonlara kolaylıkla indirilen küçük boyutlu VPN uygulamaları ise başınıza iş açabilir.

"BANKA HESABINIZDAN PARA ÇEKİLMİŞ OLABİLİR"

Ekol TV'ye konuşan teknoloji editörü Hakkı Alkan, VPN indirenlerin kişisel bilgilerinin tehlikede olduğunu ifade etti. Dolandırıcıların kolaylıkla banka hesabına ulaşabileceğini ifade eden Alkan, "Arama motorları üzerinden VPN arıyorlar ama burada dolandırıcılar araya giriyor. Bir şekilde sizin Instagram'a girmenize olanak sağlasa da sizin bir sürü kişisel bilgilerinize erişebiliyor. Bunların içerisinde kredi kartı bilgileriniz de var. Bir bakmışsınız banka hesabınızdaki para çekilmiş olabilir." dedi.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

"Çok acil ve kurumsal bir işte çalışmıyorsanız bu durumdan biraz uzak durursanız iyi olur." diyen Alkan, uygulamanın açılması için oluşacak koşulları da açıkladı.

Sorunun kısa sürede çözüme kavuşacağını ifade eden Alkan, "Meta bence bu katalog suçları hızlıca tespit edip içerikleri temizleyecek. BTK da o içerikleri kontrol edip Instagram'ı geri açacaktır." dedi.

VPN NEDİR?

VPN (Virtual Private Network), internete bağlandığınız cihazın konumunu ve IP adresini gizleyerek size özel bir bağlantı kurmanızı sağlayan bir teknolojidir. VPN kullanarak, internet trafiğiniz şifrelenir ve bu sayede çevrimiçi aktiviteleriniz gizli tutulur. VPN ile kurumlardan gizli girişler yapılsa bile VPN uygulamasının geliştiricisi bazı bilgilerinize kolaylıkla ulaşabilir.