Instagram erişim engelinin açılması için büyük adım! Meta Türkçe iş ilanı açtı

05 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:18

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirilmişti.

Erişim engelinin ardından Instagram'ın ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Instagram'ın durumu hakkında büyük bir gelişme yaşandı.

Platformun sahibi Meta, platform için Türkçe bilen yönetici ilanı açtı.

Firmanın iş ilanında yer alan bilgiler şöyle:

"Meta, Meta liderlik ekibindeki üst düzey yöneticileri desteklemek üzere deneyimli bir Yönetici İdari Ortak arıyor. Bu görevdeki kişiden karmaşık takvime ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında problem çözmede uzman olması ve organizasyonel yapıya güç vermesi beklenecek. Ayrıca, ideal aday çok iyi derecede iletişim becerilerine sahip olacak. Bu pozisyon tam zamanlıdır.

Bu görevden beklenen sorumluluklar:

Şirket içi ve dışı toplantıları koordine etmek

Karmaşık takvim çizelgesini yönetme

Harcama raporlarını ve satın alma taleplerini hazırlama

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat düzenlemelerini koordine etme

Stratejik tesis dışı etkinlikler ve tüm ekip toplantılarını organize etme

Departmanlar arasında çapraz fonksiyonel ilişkiler kurma

Organizasyon lider yöneticileriyle yakın iş ortaklığı

Önemli kuruluş ve şirket güncellemelerini yöneticilere ve çapraz fonksiyonel ortaklara iletme

Gerektiğinde genel ofis görevleri

Asgari Nitelikler:

1 veya daha fazla yöneticiye idari destek sağlama konusunda 4+ yıl ilgili deneyim

1 veya daha fazla yönetici adına seyahat lojistiğini koordine etme konusunda 4+ yıllık ilgili deneyim

1 veya daha fazla yönetici için 4+ yıllık ilgili takvim yönetimi ve gider raporu yönetimi deneyimi

Microsoft Office ve Google Suite platformlarına hakim olma

Akıcı İngilizce konuşabilmesi ve ana dilinin Türkçe olması gerekmektedir."

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ SON DAKİKA?

Platforma gelen erişim engeli 5 Ağustos itibariyle hala devam ediyor.

Ne zaman açılacağı ile ilgili ise resmi bir açıklama gelmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM NEDEN YASAKLANDI?

Instagram'a 2 Ağustos tarihinde katalog suçlar nedeniyle erişim engeli getirildi.

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

BTK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre katalog suçlar şöyle:

"5651 sayılı Kanun ile ilk defa;

İnternet aktörlerinin (içerik sağlayıcı, yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı) tanımı yapılmış ve bu aktörlerin hak ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yasada suçlar bakımından erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiştir.

İnternet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilere ilişkin; içeriğin yayından çıkarılmasını sağlama ve cevap hakkı uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Konusu suç teşkil eden (ve/veya küçükler için zararlı olan) içerik kapsamında filtreleme usulü öngörülmüştür.

Türkiye'de internet ortamındaki yayınlardan kanunda belirtilen katalog suçlara ilişkin şikâyetlerin yapılabileceği internet bilgi ihbar merkezi (ihbarweb.org.tr) kurulmuştur.



5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226)

6) Fuhuş (madde 227)

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Bu suçlardan bir veya birkaçına ilişkin suç tespit edilen bir internet sitesi ile ilgili vatandaşlarımız ihbarweb.org.tr adresinden şikayetlerini gerçekleştirebilmektedirler."

INSTAGRAM SAHİBİ KİM?

Instagram, ABD merkezli Meta Inc., eski adıyla Facebook Inc. şirketine aittir.

Meta tarafından Instagram 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

Şirketin sahibi ve kurucusu ise Amerikalı bilgisayar programcısı Mark Zuckerberg'dir.